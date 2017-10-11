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Порошенко назвав 4 передумови для Антикорупційного суду

Середа, 11 жовтня 2017, 14:13

Антикорупційний суд в Україні діятиме в разі виконання чотирьох передумов, заявив президент Петро Порошенко.

Виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Стразбурзі, він зазначив, що створення Антикорупційного суду передбачено змінами до закону про судоустрій і статус суддів.

"Венеційська комісії підтримала цю ініціативу, підкресливши необхідність створення чистого, прозорого, повністю незалежного органу суддівської влади. І зараз ми розглядаємо найкращі шляхи створення цієї інституції", – зазначив президент.

"За назвою суду маємо не втратити його суть. Зусилля зі створення Антикорупційного суду будуть успішними, якщо будуть враховані 4 складові: законодавство, яке відповідає нормам української Конституції; незалежні й неупереджені члени комісії, яка відбиратиме суддів; професійні та доброчесній кандидати (у судді); довіра у суспільстві до новоствореного суду", – заявив Порошенко.

Він повторив, що "сьогодні є питання до якості законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді щодо створення антикорупційних судів".

"Депутати запропонували положення про повернення політичним органам – Верховній Раді, Міністерству юстиції та президенту – впливу на формування складу такого суду, тому що судова реформа, яку я запропонував, зробить судову гілку владу повністю незалежним – у тому числі, від політиків", – заявив Порошенко.

Він нагадав: "Висновки Венеційської комісії чітко показують неприпустимість політичного впливу на формування Антикорупційного суду".

"Зараз необхідне об’єднання всіх демократичних сил та громадськості і фахової роботи з залучення міжнародних експертів заради професійного напрацювання нового консолідованого законопроекту та проведення його через парламент", – заявив президент

"Сьогодні вся судова система має бути антикорупційною за природою. Це запорука відновлення суспільної довіри та зміцнення суспільної злагоди", – додав він.

Цього разу Порошенко не говорив про антикорупційну палату у складі Верховного Суду.

Він лише нагадав, що Вища рада правосуддя вирішила направити президенту 111 подань для призначення суддів Верховного Суду, кандидати "пройшли жорсткий відбір"

"Я виконаю це належним чином. Початок роботи нового Верховного Суду і всієї судової системи за новими правилами стає точкою неповернення для всієї судової реформи" – заявив Порошенко.

Як відомо, Захід і антикорупціонери вимагають від української влади створити Антикорупційний суд, а президент та його оточення висловлювалися за формування іншого антикорупційного органу. Порошенко говорив, що антикорупційна палата може з'явитися вже в жовтні.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судсудПорошенко
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