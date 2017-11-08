Україна збудувала безпілотник, що літає на тисячу км і стріляє ракетами

6051 перегляд
Середа, 8 листопада 2017, 14:19

У середу на Київщині відбулися випробування нового бойового БПЛА виробництва державного авіабудівника "Антонов".

Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов заявив на брифінгу у середу, що проходив на полігоні після випробувань.

За його словами, це були перші випробування безпілотного літального апарату, що має назву "Горлиця".

Турчинов розповів, що безпілотник здатний працювати на висоті до 5 кілометрів, дальність його польоту сягає понад 1 тис. км.

Він зазначив, що БПЛА може виконувати кілька функцій - розвідку, наведення вогню, а також удари по ворогу, адже на його борту є дві ракети класу повітря-земля.

"Це дуже серйозний крок нашого оборонпрому, і саме за такими безпілотними літальними апаратами майбутнє", - заявив секретар РНБО

За словами Турчинова, це літальний апарат оперативно-тактичного рівня, далі українська оборонка візьметься за стратегічні безпілотники.

"Оскільки ми маємо знати, що відбувається не тільки в Підмосков'ї, а й на Дальньому Сході, Камчатці та в інших регіонах країни-агресора", - додав він.

Як повідомлялося, 7 листопада відбулись успішні військові випробування дефіцитних боєприпасів, вироблених на українських підприємствах.

Євген Кізілов, УП
Теми: РНБО безпілотник авіа АТО Турчинов
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Турчинов переніс візит до Брюсселя – ЗМІ 17 жовтня 2017, 21:29
Турчинов: Український “Скіф” може знищити будь-яку бронетанкову техніку 14 жовтня 2017, 11:12
Гладковський пояснив, чому вирішив поручитися за замміністра 12 жовтня 2017, 19:34
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Угорщина перейшла до блокування відносин України з НАТО – віце-прем’єр
В "Ощадбанку" зникли гроші, арештовані в справі Онищенка – НАБУ
Петренко розповів, як Кабмін хоче поліпшити життя бізнесу
Психологічна реабілітація учасників АТО в Україні не проводиться
Усі новини
рецепти

Що готувати у листопаді: страви з сезонних продуктів

Турбота – це…

МВС нагадало, як водіям і пішоходам бути у безпеці на дорозі

made in Ukraine

Gallery 48 – магазин українського мас-маркет одягу