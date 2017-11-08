Україна збудувала безпілотник, що літає на тисячу км і стріляє ракетами

У середу на Київщині відбулися випробування нового бойового БПЛА виробництва державного авіабудівника "Антонов".

Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов заявив на брифінгу у середу, що проходив на полігоні після випробувань.

За його словами, це були перші випробування безпілотного літального апарату, що має назву "Горлиця".

Турчинов розповів, що безпілотник здатний працювати на висоті до 5 кілометрів, дальність його польоту сягає понад 1 тис. км.

Він зазначив, що БПЛА може виконувати кілька функцій - розвідку, наведення вогню, а також удари по ворогу, адже на його борту є дві ракети класу повітря-земля.

"Це дуже серйозний крок нашого оборонпрому, і саме за такими безпілотними літальними апаратами майбутнє", - заявив секретар РНБО

За словами Турчинова, це літальний апарат оперативно-тактичного рівня, далі українська оборонка візьметься за стратегічні безпілотники.

"Оскільки ми маємо знати, що відбувається не тільки в Підмосков'ї, а й на Дальньому Сході, Камчатці та в інших регіонах країни-агресора", - додав він.

Як повідомлялося, 7 листопада відбулись успішні військові випробування дефіцитних боєприпасів, вироблених на українських підприємствах.