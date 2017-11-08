ГПУ заявляє, що "гроші Онищенка" з Ощадбанку не зникали

Генеральна прокуратура заперечує зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенко.

Про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, передають "Українські Новини".

"Гроші є. Зазначені кошти "Ощадбанк" перерахував на рахунки Державної казначейської служби. Надалі Верховна Рада вирішила долю цих грошей, визначивши їх цільове використання", - сказав він.

"На цьому тлі нам незрозуміла позиція НАБУ щодо допитів керівництва "Ощадбанку", оскільки інформацію про ці кошти можна було отримати шляхом звернення в казначейську службу. Оцінку діям НАБУ повинна дати Спеціалізована антикорупційна прокуратура", - додав Єнін.

Прокурор продемонстрував лист "Ощадбанку" про перерахування грошей Онищенко в Держказначейство.

Раніше в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ВАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Сам Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

Як відомо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.