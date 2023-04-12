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У лютому-березні в Україні перебували 50 спецпризначенців з Великобританії – ЗМІ

Середа, 12 квітня 2023, 05:52
У лютому-березні в Україні перебували 50 спецпризначенців з Великобританії – ЗМІ
Британські спецпризначенці. Фото Getty Images

У лютому-березні цього року в Україні перебували 50 бійців сил спеціального призначення з Великої Британії, про це йдеться в одному із "злитих" секретних документів Пентагону.

Джерело: газета The Guardian

Деталі: За даними видання, в одному з документів із маркуванням "цілком таємно" згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні.

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Газета пише, що у період з лютого по березень в Україні могло перебувати до 50 британський спецпризначенців.

Зазначається, що у документі, який датований 23 березня, йдеться про те, що найбільший контингент спецпризначенців в Україні має Велика Британія (50 осіб), за нею йдуть Латвія (17), Франція (15), США (14) і Нідерланди (1).

У документі не вказано, де конкретно вони перебували і які завдання могли виконувати, пише видання.

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У Міністерстві оборони Великобританії відмовилися коментувати цю інформацію, повідомляє The Guardian.

Газета зазначає, що сили спецпризначення – найсекретніша організація британських Збройних сил. Його бійці проводять свої операції під прикриттям, але на відміну від роботи спецслужб, їхня діяльність не підлягає парламентському нагляду.

Що цьому передувало:

  • Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських Збройних Сил і дії американських союзників.
  • Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.
  • Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
  • В адміністрації президента США поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних військових документів.
  • Міністерство оборони Великої Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.

Теми: Велика БританіяУкраїнаспецконфіскація
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