У лютому-березні в Україні перебували 50 спецпризначенців з Великобританії – ЗМІ

У лютому-березні цього року в Україні перебували 50 бійців сил спеціального призначення з Великої Британії, про це йдеться в одному із "злитих" секретних документів Пентагону.

Джерело: газета The Guardian

Деталі: За даними видання, в одному з документів із маркуванням "цілком таємно" згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні.

Реклама:

Газета пише, що у період з лютого по березень в Україні могло перебувати до 50 британський спецпризначенців.

Зазначається, що у документі, який датований 23 березня, йдеться про те, що найбільший контингент спецпризначенців в Україні має Велика Британія (50 осіб), за нею йдуть Латвія (17), Франція (15), США (14) і Нідерланди (1).

У документі не вказано, де конкретно вони перебували і які завдання могли виконувати, пише видання.

ВІДЕО ДНЯ

У Міністерстві оборони Великобританії відмовилися коментувати цю інформацію, повідомляє The Guardian.

Газета зазначає, що сили спецпризначення – найсекретніша організація британських Збройних сил. Його бійці проводять свої операції під прикриттям, але на відміну від роботи спецслужб, їхня діяльність не підлягає парламентському нагляду.

Що цьому передувало: