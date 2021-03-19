Висока загроза визнання ВАКС і спецконфіскаціі неконституційними – голова НАЗК

Для антикорупційної інфраструктури існують загрози у вигляді визнання Конституційним судом неконституційними законів про Вищий антикорупційний суд, про Велику палату Верховного суду та про інститут спеціальної конфіскації.

Джерело: голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на міжнародному кримінально-правовому форумі 2021 у Києві, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Новікова: "З точки зору антикорупційної політики і тих ризиків, які несе діяльність Конституційного суду, найбільшою загрозою є саме визнання неконституційною діяльності Вищого антикорупційного суду. Національне агентство оцінює цю загрозу як дуже високу...

Розглядаємо основною метою антикорупційної політики на найближчий час те, щоб точка у конституційності існування ВАКС була поставлена".

Деталі: Новіков зазначив, що відновлення повноважень НАЗК після рішення КС не зупиняє негативні процеси по відношенню до антикорупційної структурі.

Якщо ВАКС визнають неконституційним, то інші суди не зможуть розглядати його справи через завантаженість роботою і брак кадрів, сказав він.

Новіков також наголосив, що загрозами для антикорупційної політики є провадження про конституційність Великої палати Верховного суду і про відповідність Основному закону інституту спецконфіскаціі.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник також звернув увагу на загрози антикорупційній інфраструктурі.

За його словами, не припиняються "спроби якимось чином знищити або зупинити антикорупційну систему: на це не може вплинути ні карантин, ні щось інше".

Пряма мова Ситника: "Щойно ми сформували антикорупційну систему, отримали цілу низку рішень Конституційного суду... цілу низку законопроектів, які спрямовані на зупинку або обмеження можливостей антикорупційної системи...

З одного боку, це погано, тому що демонструється певна відсутність політичної волі.. З іншого боку, напевно, – це найкраща оцінка нашої роботи: якби ніхто не страждав від антикорупційної роботи, то це було б показником того, що ми нічого не робимо... Цей фактор мотивує".

Передісторія:

22 липня 2020 року 49 народних депутатів переважно з "Опозиційної платформи – За життя" звернулися до КС із поданням щодо відповідності Конституції закону про Вищий антикорупційний суд.

5 серпня до Конституційного Суду надійшли три подання 47 народних депутатів, які стосуються процедури спеціальної конфіскації та суб’єктів декларування доходів.

6 жовтня 2020 року Велика палата Конституційного суду почала розглядати справу за конституційним поданням 49 народних депутатів про відповідність Конституції закону "Про Вищий антикорупційний суд".

26 жовтня Конституційний Суд заслухав думку професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка про неконституційність Вищого антикорупційного суду і не заслухав протилежну думку його колег.

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