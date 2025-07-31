Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ і САП
Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.
Джерело: засідання парламенту 31 липня
Деталі: "За" ухвалення президентського закону в цілому проголосували 331 парламентар:
"Слуга народу" – 214;
"Європейська солідарність" – 27;
"Батьківщина" – 4;
"Голос" – 16;
"Платформа за життя та мир" – 17;
"Відновлення України" – 9;
"Партія "За майбутнє" – 11;
"Довіра" – 17.
Позафракційні – 16.
Ніхто не голосував "проти". Також ніхто не утримався від голосування. 9 депутатів не голосували.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ Національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора.
Водночас упродовж шести місяців після набрання чинності законом Служба безпеки України має перевірити співробітників НАБУ, САП та інших органів, які мають допуск до державної таємниці, на предмет співпраці з державою-агресором.
Кожні два роки співробітники цих органів проходитимуть внутрішню перевірку на поліграфі за методологією, погодженою з СБУ.
Знати більше: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?
Передісторія:
- Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
- У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
- Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- У Національному антикорупційному бюро заявили, що законопроєкт президента відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 липня одностайно підтримав президентський законопроєкт №13533, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам. Саме цей комітет 22 липня поспіхом вніс "антиантикорупційні" зміни до гуманітарного проєкту закону про зниклих безвісти.
- Вранці 31 липня біля Верховної Ради громадяни зібралися на мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП.