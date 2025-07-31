Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ і САП

Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

Джерело: засідання парламенту 31 липня

Деталі: "За" ухвалення президентського закону в цілому проголосували 331 парламентар:

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"Слуга народу" – 214;

"Європейська солідарність" – 27;

"Батьківщина" – 4;

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"Голос" – 16;

"Платформа за життя та мир" – 17;

"Відновлення України" – 9;

"Партія "За майбутнє" – 11;

"Довіра" – 17.

Позафракційні – 16.

Ніхто не голосував "проти". Також ніхто не утримався від голосування. 9 депутатів не голосували.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ Національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора.

Водночас упродовж шести місяців після набрання чинності законом Служба безпеки України має перевірити співробітників НАБУ, САП та інших органів, які мають допуск до державної таємниці, на предмет співпраці з державою-агресором.

Кожні два роки співробітники цих органів проходитимуть внутрішню перевірку на поліграфі за методологією, погодженою з СБУ.

Знати більше: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?

Передісторія: