Порошенко проти розриву дипвідносин з РФ

460 переглядів
Четвер, 9 листопада 2017, 02:31

Президент Петро Порошенко не підтримав ідеї розірвання дипломатичних стосунків між Україною та Росією.

Про це після засідання фракції "Блоку Петра Порошенка", яка відбулась у Адміністрації Президента, заявив нардеп від БПП Іван Вінник в ефірі каналу "Прямий", пише Укрінформ.

"Президент не підтримує ідею розірвання відносин з Російською Федерацією. Ця ідея, яку я пропонував парламентському комітету, вона залишається на розгляді комітету - будемо визначатися у подальшому з модальностями", - зазначив Вінник.

Як повідомлялося, член профільного комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук (фракція "Народний фронт") заявив, що поправку, яка пропонує зобов'язати Кабінет Міністрів розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, внесено до другого читання законопроекту №7163 про забезпечення суверенітету України на Донбасі.

На засіданні комітету з національної безпеки та оборони секретар комітету Іван Вінник виступив за те, щоб така норма була відображена в законопроекті.

В свою чергу глава профільного комітету з питань національної безпеки і оборони депутат "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив, що внести правки до законопроекту щодо Донбасу вже неможливо.

Теми: дипломатичні відносини Росія Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розрив дипвідносин з РФ внесено в проект закону про Донбас 9 листопада 2017, 00:30
Reuters: У США є прямий дипломатичний канал з КНДР 1 листопада 2017, 06:16
Росія оголосила Парасюка в розшук, заочно арештувавши 11 жовтня 2017, 09:56
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Розрив дипвідносин з РФ внесено в проект закону про Донбас
Пінчук отримав елітну нерухомість у Лондоні від Коломойського та Боголюбова
Головні новини дня – за 60 секунд
У Раді Європи опублікували рішення про Україну, якому опиралася РФ
Усі новини
дослідження

"За" і "проти" сильних фізичних навантажень у віці 70+

фестиваль

Соул, хаус, електроніка: що слухати на AMI Jazz’17

виставка

Dance, Dance – про рейви на пострадянському просторі