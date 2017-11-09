Собчак зробила новий випад у бік Путіна на американському ТБ

Телеведуча Ксенія Собчак заявила, що вважає правильними санкції Заходу щодо олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це вона заявила в ефірі американського телеканалу CNN.

"Росія відповідальна за ті жахливі міжнародні відносини, які були створені. Ми порушили міжнародне законодавство", - цитує її солова Deutsche Welle.

За словами Собчак, вона підтримує санкції, що карають пов'язаних з Путіним олігархів, але вважає неправильним, що вони відображаються на звичайних росіянах.

"Путін - це не Росія... Чому потрібно карати росіян за політику людини, якого вони не підтримують і який не дозволяє нам провести чесні вибори?" - підкреслила вона.

Як відомо, 24 жовтня Собчак, яка претендує на пост президента Росії, заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український, а Російська Федерація порушила Будапештський меморандум анексією півострова.

Пізніше вона запропонувала провести в окупованому Криму новий референдум.