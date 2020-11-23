Богдан в інтерв'ю Собчак назвав Єрмака "хорошим хлопцем"
Понеділок, 23 листопада 2020, 14:04
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Ксенії Собчак назвав свого наступника на посаді Андрія Єрмака "хорошим хлопцем".
Джерело: інтерв'ю Богдана Ксенії Собчак
Пряма мова: "Тільки хороше можу сказати (про Єрмака ред.)... У нього мало досвіду.
Дуже хороший хлопець. В певній мірі він якийсь філософ. Йому, звичайно, не вистачає досвіду. І це катастрофічно. Напевно, досвід цей прийде з часом. Він навчиться".
Деталі: При цьому він пояснив, що ніколи не говорив, що Єрмак "агент ГРУ РФ".
За словами Богдана, Єрмак буде шукати шляхи зближення з Росією.
Також він вважає, що Єрмак неблизький з олігархом Ігорем Коломойським.
Знати більше: Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком
Передісторія:
- Собчак - телеведуча, блогерка і журналістка, яка брала участь у виборах президента Росії у 2018 році. За неї проголосували 1,68% виборців (більше 1,2 млн осіб).
- Її покійний батько Анатолій Собчак був мером Санкт-Петербурга. Він дружив з президентом РФ Володимиром Путіним. Собчак називали похресницею Путіна, але вона цей факт заперечила.
- Перед виборами в РФ вона намагалась потрапити в окупований Крим і просила дозволу в українського МЗС, проте їй відмовили.
Українська правда