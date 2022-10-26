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Собчак втекла з Росії, проти неї в РФ почали кримінальну справу – росЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 22:18
Собчак втекла з Росії, проти неї в РФ почали кримінальну справу – росЗМІ
Ксенія Собчак. Фото: instagram

Російська телеведуча РФ Ксенія Собчак покинула територію країни, вона стала підозрюваною у справі про вимагання у держкорпорації "Ростех".

Джерело: джерело російського пропагандистського видання ТАСС у правоохоронних органах РФ, російська служба BBC

Деталі: За словами джерела, Собчак підозрюють у вимаганні з метою отримання майна в особливо великому розмірі (пункт "б" частини 3 статті 163 КК РФ). За це в РФ передбачено до 15 років позбавлення волі.

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Потерпілим у справі проходить посадова особа Ростеха.

Собчак могли затримати в рамках розслідування кримінальної справи про вимагання, порушеної стосовно її комерційного директора Кирила Суханова.

Дослівно: "Вона виїхала з Москви ще вночі (у вівторок - ред.). При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет у Дубай, сьогодні - в Туреччину. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала в Литву через Білорусь".

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За словами співрозмовника росЗМІ, в оперативників була на руках постанова слідчого про затримання Собчак.

Довідка: Після початку повномасштабного вторгнення Собчак опублікувала кілька дописів у соцмережах про те, що вона "проти війни", а згодом почала виступати проти санкцій ЄС щодо Росії та росіян. 

Згодом вона почала порівнювати негативне ставлення до росіян у ЄС із нацизмом. Також вона порівняла росіян, котрі втекли від мобілізації в Грузію і зіткнулися там із негативом, із євреями під час Другої світової війни.  

Собчак відкидає колективну відповідальність росіян у війні проти України і звинувачує у цьому лише Путіна та владу. 

Теми: СобчакпропагандаРосія
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