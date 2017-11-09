В Опоблоці прокоментували союз Шуфрича і Рабіновича

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Четвер, 9 листопада 2017, 15:54

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін не бачить нічого страшного у вступі нардепа Нестора Шуфрича до партії Вадима Рабіновича "За життя".

Про це Льовочкін заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Шуфрич, який входить до фракції "Опоблок", ніколи не був членом однойменної партії.

"Шуфрич завжди був представником "Українського вибору". Він ніколи не був членом "Опозиційного блоку", тому його вступ до "За життя" - це справа "За життя" і "Українського вибору", а ніяк не "Опозиційного блоку", - сказав Льовочкін.

Як повідомлялося, народний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.

Теми: Опозиційний блок Льовочкін Шуфрич Рабінович Верховна Рада
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