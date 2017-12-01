Саакашвілі поскаржився до НАБУ на Міграційну службу

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 13:29

Захист Міхеіла Саакашвілі подав у Національне антикорупційне бюро заяву про вчинення кримінального злочину при позбавленні його громадянства.

"Подав у НАБУ як адвокат в інтересах Саакашвілі заяву про вчинення кримінального злочину", – повідомив адвокат лідера "Рух нових сил" Руслан Чорнолуцький у Facebook.

"Саакашвілі вважає навмисними і злочинними дії вищих посадових осіб Державної міграційної служби України та членів Комісії при президентові України з питань громадянства, які 25-26 липня сфабрикували подання і рішення про втрату і позбавлення його громадянства України", – пояснив він.

"У НАБУ ще одна гучна справа щодо міграційної служби додалася", – додав Чорнолуцький.

 
 

Як відомо, 3 листопада Вищий адмінсуд України відкрив провадження у справі про припинення громадянства Саакашвілі. Але суддя Тетяна Шипуліна, яка мала розглядати цю скаргу, пішла до нового Верховного Суду – тож справу Саакашвілі передадуть іншому судді.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

Теми: Саакашвілі НАБУ громадянство
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