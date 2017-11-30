НАБУ обшукали. Ситник і Холодницький йдуть до Луценка

Національне антикорупційне бюро заявляє, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детективи НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

Про це заявляє НАБУ вранці 30 листопада.

"Директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором, оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД", – інформує бюро.

29 листопада у НАБУ пройшли обшуки. Це підтвердила "Українській правді" речниця СБУ Олена Гітлянська, але подробиці згодом надасть Луценко.

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