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Саакашвілі подав до суду на Міграційну службу

Четвер, 2 листопада 2017, 13:32

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі оскаржив у суді відмову Державної міграційної служби давати йому статус біженця.

Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

"Захист Михайла Саакашвілі оскаржив в суді вчорашнє рішення ДМС в Київській області "Про відмову М. Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту", - йдеться у пості.

Саакашвілі наполягає, що це рішення Міграційної служби є "необґрунтованим і протиправним" і порушує його права на отримання в Україні додаткового захисту від можливої незаконної екстрадиції до Грузії.

За його словами, адвокати у четвер подали відповідний позов до Окружного адміністративного суду Києва.

 

Як відомо, Державна міграційна служба вже вдруге відмовила лідеру партії "Рух нових сил" Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем.

У липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою. 

Грузія вимагає його екстрадиції.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати з України, оскільки ДМС відмовила йому у статусі біженця. У ДМС підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

27 жовтня стало відомо, що друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, його колишніх охоронця і водія  Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

28 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що упевнений у тому, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції. 

30 жовтня представники влади Грузії заявили, що очікують від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.

Українська правда

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Теми: Саакашвіліміграціясуд
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