Міграційна служба вдруге відмовила Саакашвілі у притулку

Державна міграційна служба відмовила лідеру партії "Рух нових сил" Міхеілу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем. Саакашвілі оскаржить відмову в суді.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький.

За його словами, 31 жовтня Саакашвілі особисто подав прохання про надання притулку в міграційну службу.

"Під час багатогодинної співбесіди в міграційній службі Михайло Саакашвілі надав детальні обґрунтовані причини та підстави можливих ризиків для його переслідування в країні походження Грузії, через побоювання застосування щодо нього кримінального переслідування", - розповів адвокат.

У Саакашвілі стверджують, що "всі докази, на які посилався Саакашвілі при подачі заяви на додатковий захист, підтверджуються резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи 2015 р., в якій зроблено висновок про переслідування команди Саакашвілі за політичними мотивами, та підтверджується Доповіддю Державного департаменту США за 2015 рік про порушення прав людини в Грузії на підставі політичних мотивів".

"Приймаючи до уваги вищезазначене, Міхеіл Саакашвілі не погоджується з відмовою в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та прийняв рішення терміново оскаржити його до Київського окружного адміністративного суду", - заявив Чорнолуцький.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Грузія вимагає його екстрадиції.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати з України, оскільки ДМС відмовила йому у статусі біженця. У ДМС підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

27 жовтня стало відомо, що друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, його колишніх охоронця і водія Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

28 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що упевнений у тому, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

30 жовтня представники влади Грузії заявили, що очікують від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.