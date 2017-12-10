Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію миру

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Неділя, 10 грудня 2017, 16:29

Нобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN) за відмову від ядерної зброї.

Як повідомляє DW, нагороду та кошти в еквіваленті 945 тисяч євро вручили директорці ICAN Беатріс Фін та Сецуко Терлоу - жінці, яка пережила бомбардування Хіросіми у 1945 році. 

Фін очолює розташовану в Женеві штаб-квартиру руху, який об'єднує 468 громадських організацій зі ста різних країн.

За її словами, володіння ядерною зброєю є "безумством", оскільки наслідком можуть стати масштабні руйнування,  і заборона ядерної зброї - єдино розумне рішення. 

Теми: ядерна зброя
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