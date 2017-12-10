Сакварелідзе: Коли Саакашвілі обиратимуть запобіжний захід, досі не відомо

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Неділя, 10 грудня 2017, 20:05

Інформації про те, коли відбудеться судове засідання для обрання міри запобіжного заходу затриманому лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі, досі немає. 

Про це ввечері 10 грудня повідомив соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе. 

"Завтра (11 грудня - ред.) о 22:00 закінчується термін утримання Міхеіла Саакашвілі в СІЗО (ізоляторі тимчасового тримання - ред.). До цього часу має відбутися суд, де оберуть запобіжний захід. Поки ніякої інформації про майбутній суд ми не отримали. Напевно готують сюрприз: повідомлять за години 3 до початку", - зазначив він.

Він закликав "у будь-якому випадку бути готовими прийти і підтримати" Саакашвілі.

За інформацією УП, станом на вечір 10 грудня, захисники Саакашвілі повідомлень про час та місце проведення судового засідання не мають. 

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі було затримано 8 грудня,  його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку. Політику  інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.  У зв’язку із арештом Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

Українська правда 

Теми: Саакашвілі суд Сакварелідзе
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