Затриманий правоохоронцями лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

Про це повідомив голова Центру Бендукідзе Володимир Федорін.

"Саакашвілі оголосив безстрокове голодування", - написав він у facebook.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Як повідомлялось, 4 грудня генпрокуратура порушила провадження стосовно Центру Бендукідзе, який очолює Володимир Федорін, і співзасновником якого є Саакашвілі. У той же день був затриманий співробітник Центру і керівник Київського обласного осередку "РНС" Северіон Дангадзе.

Йому оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування та затримали на 60 діб без права застави.