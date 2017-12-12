Луценко про справи Саакашвілі і Мельника: Ніяких істерик

Генеральна прокуратура готова пройти всі інстанції для оскарження судових рішень щодо політика Міхеіла Саакашвілі та ректора Петра Мельника, які вважає проявом демократії.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції, присвяченій темі порушення прав людини у Криму.

На запитання "24 каналу" він зазначив, що тема зустрічі – інша, але додав: "Щоб ви не думали, що я чогось боюся, я відповім".

"Вчора дійсно був судний день", – констатував він і перелічив, що 11 грудня заслуховували: у київських судах – свідків у справі про державну зраду Віктора Януковича; справу проти Віктора Януковича, Віталія Захарченка й Олександра Якименка за підозрою в дачі наказу розстріляти демонстрантів на Майдані; справу одіозного ректора Петра Мельника; а на Луганщині заслуховували свідків у справі про держзраду Олександра Єфремова.

"Ще в одному суді на Донеччині засудили до 15 років із конфіскацією одного з бойовиків "ДНР", який, очевидно, може бути обміняний на наших військових полонених", – сказав Луценко.

Він наголосив, що Мельник незаконно передав 4 тисячі кв м приміщень вишу своїй дружині – і Вищий господарський суд визнав це, повернувши майно вузу. Але Бородянський райсуд виправдав екс-ректора.

Генпрокурор додав, що інший суд не підтримав клопотання прокуратури щодо Саакашвілі, який "відмовляється співпрацювати зі слідством", тоді як його "права рука" Северіон Дангадзе перебуває під арештом: його зафіксували "на отриманні сотень тисяч доларів та євро для організації перевороту в Києві".

"Можна було б поговорити про поганих суддів, але я як генеральний прокурор не маю права ставити під сумнів основу держави, якою є закон, рівний для всіх", – сказав він.

"Я не згоден з рішенням і по Саакашвілі, і по Мельнику. Вважаю, що ми надали достатньо доказів необхідності ухвалення в одному випадку рішення про домашній арешт, а в іншому – засудження за корупцію та розкрадання державного майна", – заявив Луценко.

"Мельник – колишній активіст Партії регіонів, якого я неодноразово різко критикував. Саакашвілі – мій колишній колега, з яким ми спільно бачили майбутнє і в Грузії, і в Україні, і стояли на двох майданах. Тим не менше моє особисте ставлення не повинно відігравати жодної ролі. Закон один для всіх", – додав він.

Луценко додав: "Обоє вони, з моєї точки зору, перейшли червону лінію. Один розкрадав державу, інший брав кошти у злочинної організації, яка підозрюється в розкраданні в особливо крупних розмірах, і використав ці кошти на організацію повалення влади у неконституційний спосіб".

"Далі будуть апеляційні суди. Ми впевнені, що в апеляції ми наведемо достатні докази і щодо Мельника..., і щодо Саакашвілі", – сказав він.

"Ніяких істерик, ніяких криків не буде. Я не знаю правда, як тепер сам Саакашвілі буде пояснювати наявність тоталітарного режиму і повну підпорядкованість Банковій, як він стверджує, усього державного та судового апарату. Якось воно не стикується з його заявами про диктатуру", – заявив Луценко.

"Ми живемо в демократії, наявність якої так різко відкидає пан Саакашвілі. І я буду робити все, щоб це була демократія – навіть якщо її рішення не співпадають із клопотаннями Генпрокуратури", – додав він.