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Новий міністр оборони Німеччини "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї – експосол Мельник

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 01:49
Андрій Мельник. Скрін з відео

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї для України.

Джерело: експосол України у Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Пан Пісторіус є зовсім іншого формату, ніж пані Ламбрехт (попередниця – ред.). Він, думаю, хоче увійти в історію саме як той, хто зламав оцю стриманість Берліна (у питанні надання зброї для України – ред.). І ми бачимо, що саме завдяки його лідерській позиції всередині уряду ця крига починає танути.

Це вибір (міністра оборони – ред.) не просто вдалий, а супервдалий. Буквально за ті кілька тижнів, які він при владі, він встиг завдяки своїм рішенням, які розблокував, стати найпопулярнішим політиком у Німеччині станом на зараз (хоча ще три місяці назад він навіть не фігурував у цих рейтингах)". 

Передісторія: Соціал-демократ Боріс Пісторіус був призначений новим міністром оборони Німеччини у січні 2023 року. 

Його попередниця Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації німецткої армії і щодо поставок озброєнь Україні.

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Теми: МельникНімеччиназброяУкраїна
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