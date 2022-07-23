Німецькі ЗМІ дізналися можливу кандидатуру нового посла України

Новим послом України у Німеччині замість Андрія Мельника можуть призначити Олексія Макеєва.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє німецьке RTL.

За інформацією журналістів, Олексій Макеєв очолить українське посольство у Німеччині. Офіційно повідомити німецьку сторону про призначення Макеєва можуть орієнтовно за два тижні.

Джерела "Європейської правди" підтверджують цю інформацію.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Про те, як та чому відбувається дипломатична ротація, читайте в статті – "Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?"