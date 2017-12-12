Джемілєв розповів, скільки людей Росія завезла до Криму

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Вівторок, 12 грудня 2017, 13:59

Один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що за 3,5 роки анексії Криму Росія завезли на півострів від півмільйона до мільйона осіб.

Про це він заявив у Києві на спільній прес-конференції за участю генпрокурора.

"У 1944 році була тотальна депортація і геноцид кримськотатарського народу. Ми півстоліття боролися за повернення на Батьківщину – і ось тепер нова окупація і повторення політики примусової депортації, примус місцевих жителів покинути свої території і завезення жителів Російської Федерації на окуповану територію", – сказав Джемілєв.

Він уточнив, що точних даних немає, адже росіяни "це ретельно приховують".

"За повідомленнями преси окупованого Криму, за 3,5 роки окупації населення Криму зросло на 10%. Це при постійному перевищенні рівня смертності над рівнем народжуваності. До речі, після окупації – у зв'язку з тим, що стан медицини майже нульовий – смертність збільшилася десь на 1,7 рази, багато хвороб збільшилися у 2 рази", – сказав Джемілєв.

"За даними тієї ж преси окупованого Криму, за 3,5 роки завезено з Донецької та Луганської областей сім'ї, бойовиків на лікуванні в цілому 250 тисяч чоловік. І приблизно стільки, а за деякими даними, може, вдвічі більше, завезено громадян Російської Федерації", – додав він

"Коли я кажу, що Росія завезла до Криму близько півмільйона своїх громадян, члени Меджлісу і регіональних меджлісів, делегати Курултаю, які приїхали з Криму, кажуть, що заявлені Вами цифри занижені, бо не менше одного мільйона вони завезли", – сказав Джемілєв.

Він також нагадав про заборону Меджлісу кримськотатарського народу Росією, грубе скорочення викладання українською та кримськотатарською мовами в Криму.

За словами Джемілєва, щоб імітувати виконання проміжного рішення міжнародного суду про відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, "вони запитують Москву, а чи не можна створити якусь організацію, яка б називалася Меджліс кримськотатарського народу".

Він також наголосив, що стали буденними обшуки і арешти: "Активісти чекають кожен день, але навіть рядові люди не захищені – вони знають, що до будь-кого можуть зайти з обшуком, можуть переламати там усе, принизити людей...".

"Основні мотиви: шукають нібито зброю і заборонену літературу. В Україні нічого не заборонялося (читати), а у них величезний перелік на кілька тисяч назв книг і видань, зберігання яких є злочином... Забирають усе, що незрозуміло, – тобто не російською написано, в тому числі і Коран. Забирають вміст комп'ютерів, іноді самі комп'ютери – потім, як правило, не повертають", – зазначив Джемілєв.

"Останнім часом почастішали акти мародерства. Після обшуків люди виявляють, що зникли якісь цінності і гроші", – додав він.

Джемілєв наголосив, що військові злочини РФ потрібно оскаржити в міжнародному суді.

Олена Рощенко, УП
Теми: Крим анексія Росія Джемілєв кримські татари
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