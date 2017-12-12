Джемілєв розповів, скільки людей Росія завезла до Криму
Один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що за 3,5 роки анексії Криму Росія завезли на півострів від півмільйона до мільйона осіб.
Про це він заявив у Києві на спільній прес-конференції за участю генпрокурора.
"У 1944 році була тотальна депортація і геноцид кримськотатарського народу. Ми півстоліття боролися за повернення на Батьківщину – і ось тепер нова окупація і повторення політики примусової депортації, примус місцевих жителів покинути свої території і завезення жителів Російської Федерації на окуповану територію", – сказав Джемілєв.
Він уточнив, що точних даних немає, адже росіяни "це ретельно приховують".
"За повідомленнями преси окупованого Криму, за 3,5 роки окупації населення Криму зросло на 10%. Це при постійному перевищенні рівня смертності над рівнем народжуваності. До речі, після окупації – у зв'язку з тим, що стан медицини майже нульовий – смертність збільшилася десь на 1,7 рази, багато хвороб збільшилися у 2 рази", – сказав Джемілєв.
"За даними тієї ж преси окупованого Криму, за 3,5 роки завезено з Донецької та Луганської областей сім'ї, бойовиків на лікуванні в цілому 250 тисяч чоловік. І приблизно стільки, а за деякими даними, може, вдвічі більше, завезено громадян Російської Федерації", – додав він
"Коли я кажу, що Росія завезла до Криму близько півмільйона своїх громадян, члени Меджлісу і регіональних меджлісів, делегати Курултаю, які приїхали з Криму, кажуть, що заявлені Вами цифри занижені, бо не менше одного мільйона вони завезли", – сказав Джемілєв.
Він також нагадав про заборону Меджлісу кримськотатарського народу Росією, грубе скорочення викладання українською та кримськотатарською мовами в Криму.
За словами Джемілєва, щоб імітувати виконання проміжного рішення міжнародного суду про відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, "вони запитують Москву, а чи не можна створити якусь організацію, яка б називалася Меджліс кримськотатарського народу".
Він також наголосив, що стали буденними обшуки і арешти: "Активісти чекають кожен день, але навіть рядові люди не захищені – вони знають, що до будь-кого можуть зайти з обшуком, можуть переламати там усе, принизити людей...".
"Основні мотиви: шукають нібито зброю і заборонену літературу. В Україні нічого не заборонялося (читати), а у них величезний перелік на кілька тисяч назв книг і видань, зберігання яких є злочином... Забирають усе, що незрозуміло, – тобто не російською написано, в тому числі і Коран. Забирають вміст комп'ютерів, іноді самі комп'ютери – потім, як правило, не повертають", – зазначив Джемілєв.
"Останнім часом почастішали акти мародерства. Після обшуків люди виявляють, що зникли якісь цінності і гроші", – додав він.
Джемілєв наголосив, що військові злочини РФ потрібно оскаржити в міжнародному суді.
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