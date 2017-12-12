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Джемилев рассказал, сколько человек Россия завезла в Крым

Вторник, 12 декабря 2017, 12:59

Один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что за 3,5 года аннексии Крыма Россия завезли на полуостров от полумиллиона до миллиона человек.

Об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции при участии генпрокурора.

"В 1944 году была тотальная депортация и геноцид крымскотатарского народа. Мы полвека боролись за возвращение на Родину – и вот теперь новая оккупация и повторение политики принудительной депортации, принуждение местных жителей покинуть свои территории и завоз жителей Российской Федерации на оккупированную территорию", – сказал Джемилев.

Он уточнил, что точных данных нет, так как россияне "это тщательно скрывают".

"По сообщениям прессы оккупированного Крыма, за 3,5 года оккупации население Крыма выросло на 10%. Это при постоянном превышении уровня смертности над уровнем рождаемости. Кстати, после оккупации – в связи с тем, что состояние медицины почти нулевое – смертность увеличилась где-то на 1,7 раза, многие болезни увеличились в 2 раза", – сказал Джемилев.

"По данным той же прессы оккупированного Крыма, за 3,5 года завезены из Донецкой и Луганской областей семьи, боевики на лечении в общей сложности 250 тысяч человек. И примерно столько, а по некоторым сведениям, может, вдвое больше, завезено граждан Российской Федерации", – добавил он. 

"Когда я говорю, что Россия завезла в Крым около полумиллиона своих граждан, члены Меджлиса и региональных меджлисов, делегаты Курултая, приехавшие из Крыма, говорят, что заявленные Вами цифры занижены, потому что не менее одного миллиона они завезли", – сказал Джемилев

Он также напомнил о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, грубом сокращении преподавания на украинском и крымскотатарском языках.

По словам Джемилева, чтобы имитировать выполнение промежуточного решения международного суда о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, "они запрашивают Москву, а нельзя ли создать какую-то организацию, которая  бы называлась Меджлис крымскотатарского народа".

Он также подчеркнул, что стали будничными обыски и аресты: "Активисты ждут каждый день, но даже рядовые люди не защищены – они знают, что к любому могут зайти с обыском, могут переломать там все, унизить людей…".   

"Основные мотивы: ищут якобы оружие и запрещенную литературу. В Украине ничего не запрещалось (читать), а у них огромный перечень на несколько тысяч названий книг и изданий, хранение которых является преступлением… Забирают все, что непонятно, – то есть не по-русски написано, в том числе и Коран. Забирают содержимое компьютеров, иногда сами компьютеры – потом, как правило, не возвращают", – отметил Джемилев.

"В последнее время участились акты мародерства. После обысков люди обнаруживают, что исчезли какие-то ценности и деньги", – добавил он

Джемилев подчеркнул, что военные преступления РФ нужно обжаловать в международном суде.

Темы: КрыманнексияРосcияДжемилевкрымские татары
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