Суд зобов'язав ГПУ відновити розслідування справи Пашинського щодо стрілянини

2359 переглядів
Середа, 13 грудня 2017, 20:56

Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування кримінального провадження про стрільбу народного депутата Сергія Пашинського у В'ячеслава Хімікуса в Київській області.

Про це повідомила адвокат Хімікуса Марина Паринова, передають "Українські Новини".

"Сьогодні суд повністю задовольнив наші позовні вимоги", - сказала вона.

Зазначається, що суд визнав незаконною і скасував постанову слідчого Генпрокуратури про закриття кримінального провадження.

Відповідно, у такий спосіб суд зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування.

Як відомо, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного із сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між нардепом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським і місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. В ході конфлікту Пашинський вистрілив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові.

Депутат заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує зворотне.

У лютому цього року Печерський райсуд Києва визнав Хімікуса потерпілим.

Однак уже в серпні Генеральна прокуратура закрила справу щодо нардепа Пашинського.

Теми: суд Пашинський Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд щодо обрання запобіжного заходу Грибу перенесли на 15 грудня 13 грудня 2017, 20:41
Головні новини дня – за 60 секунд 13 грудня 2017, 20:30
Суд продовжить засідання у справі про держзраду Януковича 14 грудня 13 грудня 2017, 20:13
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Суд зобов'язав ГПУ відновити розслідування справи Пашинського щодо стрілянини
Головні новини дня – за 60 секунд
Автомайданівці отримали повістки з Нацполіції
Суд продовжив арешт Зайцевої
Усі новини
Лайфхаки

Як займатись спортом на вулиці в холод

здоров'я

Лікарні купують ліки від раку на 400% дорожче міжнародних організацій

Made in Ukraine

Ще один магазин українських брендів 482 store в Києві