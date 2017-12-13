Суд зобов'язав ГПУ відновити розслідування справи Пашинського щодо стрілянини

Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування кримінального провадження про стрільбу народного депутата Сергія Пашинського у В'ячеслава Хімікуса в Київській області.

Про це повідомила адвокат Хімікуса Марина Паринова, передають "Українські Новини".

"Сьогодні суд повністю задовольнив наші позовні вимоги", - сказала вона.

Зазначається, що суд визнав незаконною і скасував постанову слідчого Генпрокуратури про закриття кримінального провадження.

Відповідно, у такий спосіб суд зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування.

Як відомо, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного із сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між нардепом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським і місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. В ході конфлікту Пашинський вистрілив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові.

Депутат заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує зворотне.

У лютому цього року Печерський райсуд Києва визнав Хімікуса потерпілим.

Однак уже в серпні Генеральна прокуратура закрила справу щодо нардепа Пашинського.