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Суд обязал ГПУ возобновить расследование дела Пашинского по стрельбе

Среда, 13 декабря 2017, 19:56
Суд обязал ГПУ возобновить расследование дела Пашинского по стрельбе

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского в Вячеслава Химикуса в Киевской области.

Об этом сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова, передают "Украинские Новости".

"Сегодня суд полностью удовлетворил наши исковые требования", - сказала она.

Отмечается, что суд признал незаконным и отменил постановление следователя Генпрокуратуры о закрытии уголовного производства.

Соответственно, таким образом суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование.

Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

В феврале этого года Печерский райсуд Киева признал Химикуса потерпевшим.

Однако уже в августе Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа Пашинского.

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Темы: судПашинскийГенпрокуратура
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