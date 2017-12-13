Суд обязал ГПУ возобновить расследование дела Пашинского по стрельбе
Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского в Вячеслава Химикуса в Киевской области.
Об этом сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова, передают "Украинские Новости".
"Сегодня суд полностью удовлетворил наши исковые требования", - сказала она.
Отмечается, что суд признал незаконным и отменил постановление следователя Генпрокуратуры о закрытии уголовного производства.
Соответственно, таким образом суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование.
Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.
Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.
В феврале этого года Печерский райсуд Киева признал Химикуса потерпевшим.
Однако уже в августе Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа Пашинского.