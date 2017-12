Ізраїль випустив 3 ракети по сектору Газа у відповідь на обстріл

Ізраїльська армія випустила 3 ракети по позиціях палестинського руху Хамас у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл.

Про це повідомляють збройні сили країни у Twitter.

Tonight, in response to the rockets fired at Israel, the IDF targeted 3 Hamas terror facilities across Gaza using IAF platforms. The terror facilities were used as training & weapons storage compounds