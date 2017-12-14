Ізраїль випустив 3 ракети по сектору Газа у відповідь на обстріл

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Четвер, 14 грудня 2017, 07:25

Ізраїльська армія випустила 3 ракети по позиціях палестинського руху Хамас у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл.

Про це повідомляють збройні сили країни у Twitter.

Як відомо, раніше військові Ізраїлю перехопили дві ракети, випущені по території країни з сектору Газа. Ще одна ракета розірвалася у незаселеній місцевості.

Як повідомлялося, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.

В Єрусалимі і на палестинських автономних територіях в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.

Теми: Ізраїль
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