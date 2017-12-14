Бойовики готові передати Голландії знайдені останки жертв MH17

1031 перегляд
Четвер, 14 грудня 2017, 12:29

Представники незаконного збройного формування "ДНР" заявляє про готовність передати знайдені останки жертв катастрофи малайзійського Boeing MH17 після офіційного запиту властей Нідерландів.

Про це в четвер заявив так званий "начальник слідчого управління наглядового органу" Роман Білоус, інформує сайт бойовиків ДАН.

"Нещодавно було знайдено останки тіл загиблих в результаті катастрофи малайзійського "Боїнга" під Торезом. Ми готові передати їх голландської стороні, якщо вони до нас звернуться за цим. Я думаю, що вони повинні проявити якийсь інтерес до цього", – заявив Білоус.

Бойовики заявляють, що кісткові фрагменти виявив громадянин США Патрік Ланкастер у районі села Грабове.

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав на території захопленої Донецької області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

В спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider з’ясували, що ключовим фігурантом справи про збитий над Донбасом "Боїнг" рейсу MH17 є російський генерал-полковник Микола Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу РФ.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака.

У листопаді міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що російські спецслужби намагаються вплинути на громадську думку щодо катастрофи MH17 в Нідерландах шляхом поширення фальшивих новин.

Теми: MH17 "ДНР" ОРДЛО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа MH17: Звинувачений російський генерал хоче судитися з журналістами 9 грудня 2017, 20:56
Генерал з РФ відхрещується від причетності до справи MH17: Дурість 8 грудня 2017, 18:35
Справа MH17: Фігурант "Дельфін" був російським генералом 8 грудня 2017, 10:18
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі заявив, що після прем'єрства пішов би в мери
Стало відомо, куди і звідки літатиме національний авіаперевізник SkyUp
НАЗК внесло ще один припис Кличку
Хроніка 14 грудня. Вихід Порошенка з ПР та "Бе-бе-бе" Авакова з Саакашвілі
Усі новини

Марія Берлінська в боротьбі за статус жінок, добровольців та здоровий глузд

Лайфхаки

Як займатись спортом на вулиці в холод

дослідження

У якій країні татусі проводять з дітьми більше часу, ніж мами