Смолий: Предложения возглавить НБУ пока не получал

И. о. главы Нацбанка Яков Смолий заявляет, что не получал от президента Петра Порошенко предложения стать полноценным руководителем НБУ.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока что нет", - ответил Смолий на вопрос журналистов.

"Как только президент предложит или внесет потенциальную кандидатуру главы Национального банка, вы об этом услышите из СМИ", – добавил он.

И. о. главы отметил, что с мая в вопросах журналистов его кандидатура фигурирует как потенциальная с другими кандидатами на должность главы Нацбанка.

"Как вы видите, на протяжении этого периода Национальный банк продолжает выполнять свою основную функцию, и правление продолжает работать в штатном режиме", – сказал Смолий.

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко говорит, что среди претендентов на пост главы Нацбанка есть кандидатуры и. о. председателя НБУ Смолия и председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука.