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Смолій: Пропозиції очолити НБУ поки не отримував

Четвер, 14 грудня 2017, 16:25

В. о. голови Нацбанку Яків Смолій заявляє, що не отримував від президента Петра Порошенка пропозиції стати повноцінним керівником НБУ.

Про це він сказав на брифінгу в Києві у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки що немає", - відповів Смолій на питання журналістів.

"Щойно президент запропонує або внесе потенційну кандидатуру голови Національного банку, ви про це почуєте зі ЗМІ", - додав він.

В. о. глави зазначив, що з травня в питаннях журналістів його кандидатура фігурує як потенційна з іншими кандидатами на посаду глави Нацбанку.

"Як ви бачите, протягом цього періоду Національний банк продовжує виконувати свою основну функцію, і правління продовжує працювати в штатному режимі", - сказав Смолій.

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко каже, що серед претендентів на пост глави Нацбанку є кандидатури в. о. голови НБУ Смолія та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУ
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