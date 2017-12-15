У Росії продовжили до весни арешт для Гриба

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 15:14

Краснодарський суд продовжив арешт до 4 березня для викраденого у Білорусі українця Павла Гриба, якого у Росії звинувачують в організації теракту.

За словами батька Павла Ігоря Гриба, суд було перенесено з 19 на 15 грудня.

"Я вважаю, що це було зроблено навмисно, бо було заявлено, що на судовому засіданні мають бути присутні  іноземні дипломати. Але два дні тому нам повідомили про перенесення засідання і вони не встигли доїхати", - сказав Ігор Гриб.

Він додав, що попри це, мати Павла Гриба все ж встигла доїхати до Краснодару і була присутня на засіданні, як і генконсул України в Ростові-на Дону. 

Батько юнака зазначив, що засідання було дуже коротке і йому поки не відомо, чи вдалося матері поспілкуватися з сином, оскільки попереднього дозволу на побачення із ним не було.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

Українська правда
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