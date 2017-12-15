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Димінський заявив про спробу рейдерства з боку АП

П'ятниця, 15 грудня 2017, 15:12
Димінський заявив про спробу рейдерства з боку АП

Керівництво телеканалу ZIK називає причиною вручення підозри у скоєнні смертельної ДТП та потенційного подання в міжнародний розшук власника телеканалу Петра Димінського, його відмову "віддати телеканал в управління на 3 роки".

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій 15 грудня.

ZIK стверджує, що з такою пропозицією нещодавно до львівського бізнесмена, який зараз перебуває за кордоном, звернулися від імені Адміністрації президента народний депутат Блоку Петра Порошенка Гліб Загорій з дружиною Катериною.

"Саме після цієї невдалої рейдерської спроби розпочалися чергові маніпуляції громадською думкою з боку правоохоронних органів про причетність Димінського до ДТП", – заявляють на телеканалі.

Як відомо, 12 грудня ГПУ повідомила, що суд надав дозвіл на затримання президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.

Перед цим поліція повідомила Димінському про підозру в скоєнні смертельної ДПТ на Львівщині 18 серпня 2017 року.

Як відомо, цього дня автомобіль власника ФК "Карпати" став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе  охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Рішенням Печерського суду м.Києва від 23 листопада призначено повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля Димінського, в результаті якої загинула жінка.

9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПЛьвівщина
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