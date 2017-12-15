Дыминский объявлен в розыск

Национальная полиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в национальный розыск.



Об этом свидетельствует карточка на сайте МВД.



В расчетах полиции указано, что Дыминский скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.



Ему объявлено подозрение по второй части статьи 286.





Как известно, бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб 31-летняя Наталья Трила.

Сам он с 22 августа находится за пределами Украины.

15 декабря руководство телеканала ZIK вышло с заявлением, что объявление подозрения Диминскому, связано с тем, что он ответил отказом на предложение "отдать телеканал в управление на 3 года".

ZIK заявил, что с таким предложением недавно к львовскому бизнесмену, который сейчас находится за границей, обратились от имени Администрации президента народный депутат Блока Петра Порошенко Глеб Загорий с женой Екатериной.

Екатерина Загорий подтвердила "Украинской правде", что имела разговор с Дыминским относительно телеканала, но отметила, что интересуется этим медиа-ресурсом в собственных интересах, а Администрация президента не имеет к этому никакого отношения.