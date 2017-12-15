Дружина Загорія каже, що канал Димінського придивлялися для себе, а не для АП

Медіа-експерт Катерина Загорій заявляє, що разом із чоловіком, народним депутатом від БПП, Глібом Загорієм цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.

Про це вона сказала "Українській правді" в п'ятницю, коментуючи заяву телеканалу зі звинуваченнями у спробі рейдерства.

"Ми справді з чоловіком розмовляли з паном Димінським, у зв'язку з тим, що він є власником телеканалу. Про те, що телеканал або продається, або віддається в управління. Пан Димінський сказав, що йому не цікаво віддавати його в управління і йому не дуже цікаво продавати, але він готовий розглядати варіанти", – каже Загорій, зазначивши що здивована подібними звинуваченнями.

"Ми домовились продовжити цю розмову. Поки що ми до цієї історії не повернулись, бо це не є терміново", – додає вона.

За словами Загорій, вказана розмова мала місце в грудні.

"Слова Адміністрація президента чи імена якихось вищих посадових осіб не звучали в цій розмові взагалі. Ця розмова була виключно про телеканал ZIK і більше ні про що", – наголосила вона.

На уточнююче запитання, вона також зазначила, що Загорії цікавляться телеканалом у власних інтересах, а не в чиїхось інших.

З Димінським, за словами Катерини, їх звели "знайомі, які теж не мають жодного стосунку до Адміністрації президента". До того моменту Загорії не були особисто знайомі з бізнесменом.

"Щодо історії про ДТП, то в розмові це звучало одним реченням, у якому він сказав, що невинуватий", – зазначила Загорій.

"Ми розмову не записували. Якщо пан Димінський це робив, то нехай пред'явить і одразу все стане зрозумілим, чого вона стосувалася", – додала вона.

Загорій зазначила, що ще у вівторок переписувалася із представницею Димінського і отримувала від неї різні комерційні пропозиції.

"Ми не були "рейдерами" рівно до вівторка. А сьогодні пана Димінського оголосили в розшук і ми ними стали", – зазначила медіа-експерт.

Як відомо, 15 грудня керівництво телеканалу ZIK вийшло із заявою, що оголошення підозри Димінському, пов'язане з тим, що він відповів відмовою на пропозицію "віддати телеканал в управління на 3 роки".

ZIK заявив, що з такою пропозицією нещодавно до львівського бізнесмена, який зараз перебуває за кордоном, звернулися від імені Адміністрації президента народний депутат Блоку Петра Порошенка Гліб Загорій з дружиною Катериною.