Клімкін обговорив з генсеком ООН перспективи введення миротворців на Донбас

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили перспективи миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"Павло Клімкін обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем перспективи запровадження миротворчої місії ООН на сході України, питання захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму, взаємодію в гуманітарній сфері, в тому числі звільнення українських політв'язнів і заручників з російського полону", - сказав Ніколенко.

Він додав, що голова МЗС України передав генсеку ООН відкритого листа від імені Асоціації родичів політичних заручників Кремля, правозахисних і громадських організацій України.

"Міністр Клімкін звернувся з проханням посприяти звільненню українців, які незаконно утримуються у російських в'язницях", - підкреслив дипломат.

Як відомо, Павло Клмікін заявив, що Україна продовжить просувати ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбасі після закінчення наприкінці грудня дворічного мандату тимчасового члена Радбезу ООН.