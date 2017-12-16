Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

"Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем перспективы введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, вопросы защиты прав человека во временно оккупированном Крыму, взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе освобождение украинских политзаключенных и заложников из российского плена", - сказал Николенко.

Он добавил, что глава МИД Украины передал генсеку ООН открытое письмо от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля, правозащитных и общественных организаций Украины.

"Министр Климкин обратился с просьбой посодействовать освобождению украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах", - отметил дипломат.

Как известно, Павел Климкин заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.