МЗС: Україна й далі просуватиме ініціативу миротворців ООН

Україна продовжить просувати ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбасі після закінчення наприкінці грудня дворічного мандату тимчасового члена Радбезу ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час прес-брифінгу в штаб-квартирі ООН, передає Укрінформ.

"Я буду обговорювати це з Генеральним секретарем і моїми колегами. Я провів зустрічі з багатьма членами Ради Безпеки, які були поінформовані про нинішню ситуацію, а також про наміри РФ встановити російський протекторат на окупованому Донбасі", – наголосив Клімкін.

"Росіяни намагаються створити враження, що місія ООН буде чимось на кшталт "окупаціної адміністрації", – підкреслив міністр.

"Моя відповідь на це така: окупаційна адміністрація там уже існує. Нам потрібна реальна місія, яка буде покривати всю територію окупованого Донбасу, неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону, до того ж, безумовно, матиме міцний і потужний мандат щодо роззброєння, стримування, реального відведення військ, включаючи російські сили та всі види озброєння, а також, звичайно, готуватиме Донбас до майбутніх виборів. Формула дуже проста: Росія виходить, міжнародні сили заходять", – заявив голова українського МЗС.

"Але проблема лише в Росії, яка хоче залишити ситуацію такою, як вона є, а також продовжувати використовувати Донбас – про який вона взагалі не піклується – як інструмент для подальшої дестабілізації України і Європи", – сказав Клмікін.

Голова МЗС України також підкреслив, що альтернативою для миротворчої місії ООН на Донбасі може бути лише заморожування ситуації на російських умовах.

"І це буде бомбою уповільненої дії – не тільки для нас, для України, але й для всіх", – наголосив міністр.