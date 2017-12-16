Захарченко заявив, що миротворча місія в ОРДЛО без його згоди - "ілюзія"

Ватажок ОРДО Олександр Захарченко заявив, що миротворча місія ООН повинна буде погоджувати свої пересування з представниками бойовиків.

Про це він заявив в коментарі журналістам, пишуть "Новости Донбасса".

Говорячи про впровадження охорони для ОБСЄ, Захарченко заявив: "Заборонити або дозволити проїзд по тим чи іншим маршрутами - це в наших силах".

"Ніхто у світі не має права нав'язувати, де буде стояти і перебувати ця охоронна місія. Це все буде погоджено з керівництвом республіки ("ДНР") і з нашими правоохоронними органами, з військовими. Тому у тих, у кого виникає ілюзія, що яка-небудь охоронна місія сюди зайшла і буде робити, що захоче - це просто ілюзія", - сказав Захарченко.

Він зазначив, що якщо ОРДО дозволить охороняти місію ОБСЄ - "значить, дозволить перебувати озброєним людям" на території ОРДО, повідомляється на сайті Захарченка.

"ОБСЄ вільно пересувається по всій території "ДНР". Але це не означає, що ОБСЄ може встановлювати свої КПП на кордоні з Росією", - додав ватажок бойовиків.

Захарченко додав, що вимагає включити представників ОРДО у переговорний процес про миротворців на Донбасі.

"Ми в цих переговорах участі не беремо, але заборонити перебувати тут певним силам ми можемо", - додав він.

Також він звинуватив українську сторону в зриві обміну полоненими.

"Процеси у Мінську недієздатні, в тому числі і обмін полоненими. 11 грудня була відеоконференція гуманітарної підгрупи Контактної групи (ТКГ в Мінську) і Київ зірвав переговори. Ніяких проривних дій за цей рік не було", - заявив він.

Як відомо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія має вивести свої сили з Донбасу, щоб миротворці ООН зайшли на цю територію.

Крім того він заявив, що з бойовиками "Л/ДНР" не треба погоджувати розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав миротворців ООН "окупаційними силами" та заявив, що пропозиція спецпредставника США про місію ООН суперечить зусиллям, що вживаються в нормандському форматі.

На підсумковій прес-конференції президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками.

Глава МЗС України Павло Клімкін у свою чергу заявив, що Україна продовжить просувати ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбасі після закінчення наприкінці грудня дворічного мандата тимчасового члена Ради безпеки ООН.