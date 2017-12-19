До ВР подали законопроект про вибори за мажоритарною системою
До Верхової Ради подали на заміну законопроект про вибори народних депутатів за мажоритарною системою.
Про це повідомляє "ОПОРА".
"19 грудня, до Апарату Верховної Ради України був поданий на заміну законопроект №7366 про вибори народних депутатів України за мажоритарною системою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сам проект зареєстрували ще 6 грудня і 20 грудня - останній день подання альтернативних законопроектів від народних депутатів.
Серед співавторів законопроекту - Олег Барна, Сергій Рудик, Андрій Река та інші народні депутати.
"Фокусом є те, що законопроект був зареєстрований 6.12, потім на сайті ВРУ з‘явилась позначка "відкликаний", а станом на зараз додалось під 3 десятки співавторів та 1 день на альтернативні", - зазначила голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.
Громадянська мережа ОПОРА закликає народних депутатів України оперативно зареєструвати альтернативні законопроекти, "аби при розгляді цього питання у стінах парламенту не відбулось безапеляційного голосування за законопроект, що не відображає всіх позицій щодо виборчої системи в Україні".
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