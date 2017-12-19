До ВР подали законопроект про вибори за мажоритарною системою

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Вівторок, 19 грудня 2017, 20:45

До Верхової Ради подали на заміну законопроект про вибори народних депутатів за мажоритарною системою.

Про це повідомляє "ОПОРА".

"19 грудня, до Апарату Верховної Ради України був поданий на заміну законопроект №7366 про вибори народних депутатів України за мажоритарною системою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам проект зареєстрували ще 6 грудня і 20 грудня - останній день подання альтернативних законопроектів від народних депутатів.

Серед співавторів законопроекту - Олег Барна, Сергій Рудик, Андрій Река та інші народні депутати.

"Фокусом є те, що законопроект був зареєстрований 6.12, потім на сайті ВРУ з‘явилась позначка "відкликаний", а станом на зараз додалось під 3 десятки співавторів та 1 день на альтернативні", - зазначила голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

Громадянська мережа ОПОРА закликає народних депутатів України оперативно зареєструвати альтернативні законопроекти, "аби при розгляді цього питання у стінах парламенту не відбулось безапеляційного голосування за законопроект, що не відображає всіх позицій щодо виборчої системи в Україні".

Теми: законодавство Верховна Рада
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