Лавров анонсував відновлення контактів "нормандської четвірки"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що контакти на рівні помічників глав держав "нормандської четвірки" незабаром відновляться.
Про це він заявив в інтерв'ю білоруському каналу "СТВ", пише ТАСС.
За словами Лаврова, комплекс заходів, узгоджений у Мінську в лютому 2015 року "був одноголосно схвалений РБ ООН і досі лишається абсолютно безальтернативним документом, який дозволяє врегулювати цю кризу".
"Думаю, ми будемо продовжувати зусилля, у тому числі використовуючи Мінськ, який надає свої можливості для переговорів контактної групи, і які незабаром відновляться за лінією помічників глав держав "нормандської четвірки", - повідомив глава МЗС РФ.
Як відомо, формат "нормандської четвірки" сформувався влітку 2014 року: 6 червня у Нормандії відбулася низка зустрічей за участю президентів України, Франції, Німеччини та Росії.
Одним з останніх контактів лідерів "нормандської четвірки" була телефонна розмова 22 серпня 2017 року, під час якої обговорювався режим припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков на початку жовтня заявив, що саміт лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом не планується.
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