Лавров анонсував відновлення контактів "нормандської четвірки"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що контакти на рівні помічників глав держав "нормандської четвірки" незабаром відновляться.

Про це він заявив в інтерв'ю білоруському каналу "СТВ", пише ТАСС.

За словами Лаврова, комплекс заходів, узгоджений у Мінську в лютому 2015 року "був одноголосно схвалений РБ ООН і досі лишається абсолютно безальтернативним документом, який дозволяє врегулювати цю кризу".

"Думаю, ми будемо продовжувати зусилля, у тому числі використовуючи Мінськ, який надає свої можливості для переговорів контактної групи, і які незабаром відновляться за лінією помічників глав держав "нормандської четвірки", - повідомив глава МЗС РФ.

Як відомо, формат "нормандської четвірки" сформувався влітку 2014 року: 6 червня у Нормандії відбулася низка зустрічей за участю президентів України, Франції, Німеччини та Росії.

Одним з останніх контактів лідерів "нормандської четвірки" була телефонна розмова 22 серпня 2017 року, під час якої обговорювався режим припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков на початку жовтня заявив, що саміт лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом не планується.