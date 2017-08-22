Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нормандская четверка" поддерживает прекращение огня до начала учебного года

Вторник, 22 августа 2017, 23:55
Нормандская четверка поддерживает прекращение огня до начала учебного года

Лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года.

Такие результаты телефонного разговора с руководителями государств "нормандского формата": президентом Франции, федеральным канцлером Германии и главой России обнародовала пресс-служба Петра Порошенко.

Отмечается в частности, что украинский президент сообщил о посещении 22 августа города Счастье, что недалеко от оккупированного Луганска, и встрече там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской.

Отмечается, что Порошенко выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.

Глава государства также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются в плену.

По результатам телефонного разговора главы государств "нормандского формата" согласовали совместное заявление, которое приводит Администрация президента.

 

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" ранее 22 августа анонсировал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что будет подчеркивать на усилении вооруженной миссии ОБСЕ, внедрении миротворцев Организации Объединенных Наций и объявлении режима прекращения огня с 25 (август -ред.) или с 1 сентября, чтобы "дети наконец хоть могли в школу пойти".

Еще ранее глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что вопрос персональной встречи глав государств "нормандской четверки" еще только обсуждается, и она состоится только когда появится понимание, каким образом двигаться дальше.

Украинская правда

Темы: Минские соглашенияАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: