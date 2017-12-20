Сенат США принял налоговую реформу

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Сенат Соединенных Штатов только что прошел самый большой в истории законопроект о сокращении налогов. Ужасный индивидуальный мандат (ObamaCare) отменен", - написал Трамп.

The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2017

Ранее проект налоговой реформы одобрила палата представителей Конгресса США, сообщает "Интерфакс-Украина".

На голосовании 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против.

Трамп поздравил республиканцев, которые голосовали за проект.

"Мои поздравления Полу Райану, Кевину Маккарти, Кевину Брейди, Стивену Скэлису, Кэти Макморрис Роджерс и всем выдающимся республиканцам Палаты представителей, которые голосовали за сокращение налогов", - написал Трамп в Twitter.

Congratulations to Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers and all great House Republicans who voted in favor of cutting your taxes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2017

После одобрения в Сенате документ будет направлен на подпись Трампу.

Как сообщает DW, одним из основных пунктов налоговой реформы является существенное снижение ставок личного подоходного и корпоративного налогов.

Корпоративный налог в США – сейчас один из самых высоких в мире по сравнению с показателями в других странах с развитой экономикой.

Максимальную норму обложения для предприятий планируется сократить с нынешних 35 до 21 процента.

Сейчас в США действует подоходная налоговая шкала из семи уровней – в 10, 15, 25, 28, 33, 35 и 39,6 процента. Изначально предполагалось упростить ее и оставить всего три основных уровня: 12, 25 и 35 процентов.

В итоговом проекте остались семь уровней, в нем устанавливаются следующие пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37 процентов.

Противники реформы настаивают на том, что от ее принятия выиграет только крупный бизнес и очень обеспеченные граждане США.