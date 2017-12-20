Російському офіцеру СЦКК заборонили в'їзд до України на 3 роки

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Середа, 20 грудня 2017, 09:51

Російські офіцери, які входили до складу СЦКК, увечері 19 грудня виїхали до Росії, одному з нимх заборонили в'їзд на територію України на 3 роки.

Про це у Facebook написав речник Державної прикордонної служби Олег Слободян

Він відзначив, що оформлення проходило у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині.

"Під час оформлення був виявлений офіцер, підполковник, який відвідував тимчасово окупований Крим через закриті урядом України пункти пропуску", - написав Слободян.

Під час співбесіди офіцер підтвердив, що у квітні 2017 року заїжджав до Криму через тимчасово закритий ППр "Сімферополь".

"На підставі діючого законодавства прикордонники закрили йому в'їзд до України на 3 роки", - підсумував Слободян. 

Як відомо, раніше генерал-майор Борис Кременецький, який керував  СЦКК з української сторони, в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що з України уже висилали російських офіцерів.

Зокрема, російського представництва у СЦКК полковника Володимира Чебана видворили за спроби фальсифікації подій війни – він просив підлеглих привозити уламки "Градів", класти у визначеному місці і запрошувати журналістів.

Також 2 лютого минулого року при обшуку в російських офіцерів знайшли нагороди "За оказание помощи в отражении агрессии государства Украина" від "ДНР"/"ЛНР" та їх символіку, а в комп'ютерах офіцерів – посібник по виготовленню саморобних вибухових пристроїв.

Раніше повідомлялося, що 14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

За даними розвідки, 19 грудня бойовики ОРДЛО могли вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції через заяви Міноборони РФ про намір відкликати російських офіцерів з СЦКК.

В МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

19 грудня російські ЗМІ повідомляли, що російські офіцери зі складу СЦКК перетнули кордон з Україною і повернулися в Росію.

Про механізм роботи СЦКК читайте тут: "Генерал-майор Кременецький: Впевнений, будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ – це кадрові співробітники або ГРУ, або ФСБ"

Читайте також: "Александр Хуг: Незалежно від того, хто провокує ситуацію, обидві сторони порушують угоду про припинення вогню"

Теми: Донбас Росія АТО
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