У Раді запропонували змінити Білорусь як майданчик для мирних переговорів

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Середа, 20 грудня 2017, 11:02

Депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що необхідно шукати іншу країну для переговорів щодо забезпечення миру в Україні, окрім Білорусі, яка проголосувала проти української резолюції щодо забезпечення прав людини у Криму у Генасамблеї ООН.  

Про це він сказав під час виступу з трибуни парламенту.

Чубаров зазначив, що Білорусь позиціонує себе як країну, що нібито забезпечує майданчик  для діалогу та зустрічі задля припинення російської агресії, але насправді це не так.

"Я абсолютно впевнений, що маємо пропонувати іншу країну  для забезпечення умови задля переговорів щодо забезпечення територіальної цілісності України і припинення російської агресії", - сказав нардеп та представник Меджлісу.

Він додав, що напередодні ухвалення резолюції у Генеральної асамблеї ООН вкрай посилилися репресії у Криму щодо активістів.  

За його словами, лише за 18 грудня було винесені вироки більше 60 кримським татарам та два дні тривають суди над кримськими активістами.

"Працюючи на різних міжнародних майданчиках, ми, як представники Меджлісу,  бачимо велике очікування від міжнародних партнерів нашої внутрішньої мобілізації щодо питання деокупації Криму", - сказав Чубаров.

Він закликав всіх політиків та суспільство об'єднатися у 2018 році та звільнити Крим від російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко вважає некоректним голосування Білорусі проти української резолюції щодо Криму у Генасамблеї ООН.

Як відомо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Її підтримали 70 країн, проти висловилися 26 країн, ще 76 країн утрималися.

Яна Міланова, УП
Теми: Україна Білорусь Мінські угоди анексія права людини
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