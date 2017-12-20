Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде предложили сменить Беларусь как площадку для мирных переговоров

Среда, 20 декабря 2017, 10:02

Депутат от БПП Рефат Чубаров заявил, что необходимо искать другую страну для переговоров по обеспечению мира в Украине, кроме Беларуси, которая проголосовала против украинской резолюции по обеспечению прав человека в Крыму в Генассамблеи ООН.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента.

Чубаров отметил, что Беларусь позиционирует себя как страну, которая якобы обеспечивает площадку для диалога и встречи для прекращения российской агрессии, но на самом деле это не так.

"Я абсолютно уверен, что нужно предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии", - сказал нардеп и представитель Меджлиса.

Он добавил, что накануне принятия резолюции в Генеральной ассамблеи ООН крайне усилились репрессии в Крыму в отношении активистов.

По его словам, только за 18 декабря был вынесены приговоры более 60 крымским татарам и два дня продолжаются суды над крымскими активистами.

"Работая на различных международных площадках, мы, как представители Меджлиса, видим большое ожидания от международных партнеров нашей внутренней мобилизации по вопросу деоккупации Крыма", - сказал Чубаров.

Он призвал всех политиков и общество объединиться в 2018 году и освободить Крым от российских захватчиков.

Ранее представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко считает некорректным голосование Беларуси против украинской резолюции по Крыму в Генассамблее ООН.

Как известно, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыма. Ее поддержали 70 стран, против высказались 26 стран, еще 76 стран воздержались.

Яна Миланова, УП
Темы: УкраинаБеларусьМинские соглашенияаннексияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Украина
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
Мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
В Италии представили четыре марки в поддержку Украины
Последние новости
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
Все новости...
Реклама: