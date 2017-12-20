В Раде предложили сменить Беларусь как площадку для мирных переговоров

Депутат от БПП Рефат Чубаров заявил, что необходимо искать другую страну для переговоров по обеспечению мира в Украине, кроме Беларуси, которая проголосовала против украинской резолюции по обеспечению прав человека в Крыму в Генассамблеи ООН.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента.

Чубаров отметил, что Беларусь позиционирует себя как страну, которая якобы обеспечивает площадку для диалога и встречи для прекращения российской агрессии, но на самом деле это не так.

"Я абсолютно уверен, что нужно предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии", - сказал нардеп и представитель Меджлиса.

Он добавил, что накануне принятия резолюции в Генеральной ассамблеи ООН крайне усилились репрессии в Крыму в отношении активистов.

По его словам, только за 18 декабря был вынесены приговоры более 60 крымским татарам и два дня продолжаются суды над крымскими активистами.

"Работая на различных международных площадках, мы, как представители Меджлиса, видим большое ожидания от международных партнеров нашей внутренней мобилизации по вопросу деоккупации Крыма", - сказал Чубаров.

Он призвал всех политиков и общество объединиться в 2018 году и освободить Крым от российских захватчиков.

Ранее представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко считает некорректным голосование Беларуси против украинской резолюции по Крыму в Генассамблее ООН.

Как известно, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыма. Ее поддержали 70 стран, против высказались 26 стран, еще 76 стран воздержались.