Геращенко: Голосування Білорусі на догоду Росії – некоректні

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко вважає некоректним голосування Білорусі проти української резолюції щодо Криму у Генасамблеї ООН.

Про це вона написала у Facebook.

Геращенко зазначила, що Румунія підтримала резолюцію про стан дотримання прав людини в анексованому Росією Криму попри суперечки щодо закону України про освіту.

"Проти, утрималися багато африканських і латиноамериканських країн, з якими ще з часів СРСР Москва має особливі стосунки: часто еліти цих країн закінчували вузи в РФ і ще з часів фінансової радянської допомоги країнам третього світу, за звичкою, дивляться в бік Кремля", – додала вона.

"Через певні власні питання (наприклад, Тибет) деякі країни традиційно ніколи не голосують за резолюції, що стосуються прав людини. Вірніше, голосують проти" – констатувала Геращенко.

Вона зазначила, що Білорусь і Казахстан посилаються на союзний договір із РФ, який зобов'язує до спільної позиції в міжнародних організаціях.

"Але з Білорусією все ж пікантна ситуація: саме в Мінську відбуваються переговори по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, країна претендує на статус нейтральної і певну миротворчу місію", – наголосила Геращенко.

"Статус нейтральності, а не підігрування Кремлю, тоді має зберігатися на всіх майданчиках і під час всіх голосувань. Не втомлююся повторювати цю позицію, і вважаю такі голосування Білорусі – саме в контексті іі претензій на миротворчу місію – некоректними", – вважає вона.

"Деяким країнам СНД вистачило сміливості не голосувати, їхні представники просто вийшли з зали – і це вже крок убік від Москви, у правильному напрямку, до своєї справжньої незалежності", – наголосила Геращенко.

Як відомо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Її підтримали 70 країн, проти висловилися 26 країн, ще 76 країн утрималися.

Крім Росії, проти голосували Білорусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія, Сирія, Сербія, Північна Корея, Китай, Куба, Венесуела, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Еритрея, Індія, Іран, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Південна Африка, Судан, Уганда і Зімбабве.