Росія відмовилася віддати Києву ще трьох політв'язнів

Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.

Про це повідомляє заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

"Росія відмовила у передачі в Україну Клиха, Карпюка та Чирнія без зазначення причини та відповідного рішення суду", – пише він у Facebook.

Пєтухов зазначає, що до цього вже була відмова у передачі Сєнцова та Вигівського.

"Це є порушенням умов Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року і ми письмово звернулися до Росії з вимогою добросовісно виконувати свої міжнародні зобов'язання", – наголосив заступник міністра.

"Допоки продовжується політично вмотивоване переслідування українців в Росії мають діяти персональні санкції, а Росія не може повертатися до міжнародних майданчиків, з яких вона була виключена", – резюмує Пєтухов.

Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Психічний стан Клиха викликає занепокоєння рідних та правозахисників.