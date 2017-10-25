Умерова і Чийгоза видали Туреччині
Представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.
Про це "Українській правді" повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
За його словами, Чийгоза й Умерова спершу привезли в Сімферополь, потім літак забрав їх в Анапу, а близько години тому літак з представниками Меджлісу кримськотатарського народу вирушив до Анкари.
Джемілєв додав, що ця видача стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.
Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.
Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.
27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
Депутати Європейського парламенту засудили винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.
Українська правда