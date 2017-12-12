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Джемілєв: Ердоган обміняв Чийгоза й Умерова на двох бандитів

Вівторок, 12 грудня 2017, 13:15

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виміняв у Росії Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на вбивць редактора сайту "Кавказ-центр".

Про це заявив на прес-конференції у Києві один із лідерів кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"25 жовтня були звільнені два заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров. Було багато розмов, що нібито буде починатися якась лібералізація, Путін зробив гуманний крок – а насправді виявилося зовсім інше", – сказав він.

"Цих людей Ердоган обміняв на двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр"... Після цього, через кілька днів, арештували ще чотирьох кримських татар – і при цьому одну жінку було просто вбито", – додав Джемілєв.

Він додав, що збір усіх фактів порушень прав людини Росією в Криму і скарги в міжнародні інстанції – важливі кроки для деокупації Криму.

Як відомо, з анексією Криму Російською Федерацією стали регулярними обшуки та затримання кримських татар та проукраїнських активістів.

23 листопада 2017 року у Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.. Того дня під час затримань на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Олена Рощенко, УП
Теми: кримські татариКримполітв'язніРосіяТуреччина
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