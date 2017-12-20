Кабмін дозволив Нацгвардії використовувати водомети у натовпі

1851 перегляд
Середа, 20 грудня 2017, 14:29

Кабінет міністрів дозволив військовослужбовцям Національної гвардії використовувати водомети, але заборонив застосовувати сльозогінний газ у натовпі.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 20 грудня, повідомляють "Українські Новини".

Кабмін затвердив правила застосування і перелік спецзасобів, які можуть використовувати нацгвардійці.

Їм дозволили використовувати гумові та пластикові кийки, електрошокери, наручники (сітки для зв'язування), службових собак і коней, засоби акустичного і мікрохвильового впливу, гранати і боєприпаси світлошумові і димової дії, а також пристрої для відстрілу гумових куль.

Крім того, Нацгвардії дозволили використовувати водомети (при температурі повітря вище +10 градусів) і бронемашини (без штатного озброєння).

Згідно із затвердженими правилами, перед застосуванням спецзасобів військові Нацгвардії зобов'язані не менше 2 разів через гучномовець попередити порушників про це.

А після застосування спецзасобів зобов'язані в найкоротші терміни забезпечити надання медичної допомоги потерпілим.

Заборонено застосовувати спецзасоби в навчальних закладах, лікарнях, дипломатичних представництвах (без їх письмової згоди).

Також заборонено: застосовувати наручники більше ніж на 2 години, бити кийками по голові, шиї, ключиці, статевих органах і по животу, застосовувати світлошумові пристрої на відстані ближче 2 м.

У разі застосування засобів сльозоточивої та подразнюючої дії заборонено відстрілювати їх у натовпі.

Як відомо, 17 грудня у результаті сутичок під Жовтневим палацом в Києві постраждали 60 нацгвардійців, 15 з них – госпіталізовані.

Теми: Нацгвардія акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нацгвардія: під Жовтневим постраждали 60 бійців НГУ 18 грудня 2017, 00:39
Аваков про деокупацію Донбасу: Нацгвардія має бути напоготові 14 грудня 2017, 15:09
Після квартирної оборудки батька у дочки глави НГУ з'явилося нове житло – ЗМІ 5 грудня 2017, 14:01
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Кабмін дозволив Нацгвардії використовувати водомети у натовпі
"Газпром" вимагає 1,3 мільярда доларів за газ в ОРДЛО - "Нафтогаз"
Саакашвілі не зможе прийти на допит до СБУ в п'ятницю – адвокат
САП вручила Мартиненку остаточну підозру - джерело
Усі новини
соцмережі

Facebook впізнає вас і повідомить, якщо хтось викладе ваше фото

наше

У Києві презентують книгу #madeinukraine

Made in Ukraine

Новий шоурум українського взуття в Києві