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Кабмин повысил температуру, при которой Нацгвардия может применять водометы

Среда, 20 декабря 2017, 13:29
Кабмин повысил температуру, при которой Нацгвардия может применять водометы

Кабинет министров разрешил военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы при температуре воздуха выше +10 градусов в толпе.

Такое решение было принято на заседании правительства 20 декабря, сообщают "Українські Новини".

Кабмин утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать нацгвардейцы.

Им разрешили использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.

Кроме того, Нацгвардии разрешено использовать водометы (при температуре воздуха выше +10 градусов) и бронемашины (без штатного вооружения).

Согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.

А после применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.

Запрещено применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах (без их письменного согласия).

Также запрещено: применять наручники больше чем на 2 часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

В случае применения средств слезоточивого и раздражающего действия запрещено отстреливать их в толпе.

Как известно, 17 декабря в результате столкновений под Октябрьским дворцом в Киеве пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них – госпитализированы.

Ранее согласно Правилам применения специальных средств при охране общественного порядка, нацгвардейцам было разрешено применить водометы при температуре воздуха не ниже 0°С.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нацгвардияакции
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